E-Mobilität Von Norwegen lernen heißt E-Auto fahren lernen

Wer wissen will, wie es auf deutschen Straßen in zehn Jahren aussehen könnte, sollte nach Norwegen schauen. Das Land ist international seit Jahren Spitze beim Umstieg von Verbrennungsmotoren auf Elektroautos. Weder die langen Winter und ihre Kälte, noch Reichweitenangst oder Warten an der Ladesäule konnten den Aufschwung aufhalten: 2020 waren gar erstmals mehr als die Hälfte, genau genommen 54 Prozent, aller neu zugelassenen Pkw in Norwegen reine E-Autos. Inklusive Plug-in-Hybride waren es sogar 75 Prozent. Fuhren die zunächst vor allem im dichter besiedelten Süden und dort vorrangig im Großraum Oslo, so hat der Elektro-Boom inzwischen das gesamte Land erfasst. Was bedeutet das für die Autohersteller, für Ladeinfrastruktur und Konsumenten? Andere Länder, in denen, wie in Deutschland, die Elektromobilität gerade erst Fahrt aufnimmt, können einiges aus den Erfahrungen der Norweger lernen.