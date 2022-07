Wallbox-Boom „Das war die große Wette, ob die Immobilienbranche das mitmacht“

Wojtynia wiederum entwickelte ein Konzept, mit dem sich Mehrfamilienhäuser einfach mit mehreren Ladepunkten ausrüsten lassen. Auch die Namen ihrer beiden Firmen gleichen sich: Daheimladen hat Schwebe sein Start-up mit Sitz in Schwetzingen, direkt neben Heidelberg, getauft. Heimladen heißt das junge Unternehmen, das Wojtynia mitgegründet hat, mit Hauptsitz in Würzburg und einem Standort in Köln.