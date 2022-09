Benjamin macht blau Die seltsame Wandlung von Opels Rocks E

Überhaupt hält der Opelaner, der statt des üblichen grauen Montage-Kittels stolz seine blaue Uniform trägt, große Stücke auf sein kleinstes Einsatzauto – nicht nur, weil es seinen Kollegen und ihm so machen Fußmarsch erspart. Sondern auch, weil sie damit offenbar eine Nische gefunden haben, in der sich vielleicht sogar noch ein paar Zulassungen machen lassen. „Denn egal ob in Messehallen oder Flughafenterminals, in Fabrikgebäuden oder auf Universitätsfluren, mit diesem Einsatzfahrzeug kommt man einfach überall hin“, weiß Kocak und hofft auf neugierige Anrufe seiner Kollegen aus anderen Werken, Fabriken oder Firmen. Nur bei der Nummer müssen sie aufpassen: Was draußen die 112, das ist im Werk die 77777.



Lesen Sie auch: Natürlicher Klang mit mindestens 14 Lautsprechern