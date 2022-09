Weltmarktführer Innovation Day BMW-Chef Zipse: „Verbrenner-Verbot führt zu unkontrollierbaren Verwerfungen“

Wasserstoff sei „der einzige Rohstoff, der nachhaltig erzeugt und speicherbar ist“, so Zipse. Deshalb lasse sich mit Wasserstoff die heutige Tankstellen-Infrastruktur nutzen: „Man braucht keine eigene Ladeinfrastruktur“, so Zipse: „Eine Tankstelle rüstet man in zwei Tagen um. Der Weg dorthin ist relativ kurz, anders als bei der Elektromobilität, wo sie Anschlüsse an das Mittelspannungsnetz brauchen und man für jedes Auto eine Ladeinfrastruktur braucht. Das ist schon aufwendig. Das wird gehen, aber nicht als ausschließliche Lösung. Das wird viel zu lange dauern. Deswegen glauben wir ganz fest an Wasserstoff. Es wird kommen und es wird bei BMW kommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher.“ BMW baut derzeit eine Kleinserie von 100 Wasserstoff-Autos, die in den kommenden Jahren getestet werden sollen. Nach 2025 ist laut BMW eine reguläre Markteinführung denkbar.