Mobilität: Chinesischer Autobauer NIO rechnet mit Markthürden in Europa

Nio gehört zu den chinesischen Autobauern, die sich in Europa etablieren wollen. Bislang bietet die Marke nur Autoabonnements und Leasing an. Nach früheren Informationen von Insidern plant Nio den Bau einer Fabrik in China, um preisgünstige Elektroautos unter einer neuen Marke nach Europa in größerer Stückzahl zu exportieren und zu verkaufen.