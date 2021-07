Ökobilanz von E-Autos und Wasserstoff-Pkw E-Autos sparen gegenüber Benzinern fast 70 Prozent CO2

Das gilt im Kern auch für Elektroautos, die in den USA und China gebaut und dort genutzt werden. „Die grundlegenden Schlussfolgerungen unserer Studie sind für alle drei Regionen ähnlich, trotz Unterschieden im Strommix“, sagt Rachel Muncrief, stellvertretende Direktorin am ICCT. In den USA und den meisten westeuropäischen Ländern ist der Kraftwerkspark etwas CO2-ärmer als in Deutschland, aber „sogar in Ländern mit einem relativ hohen Anteil Kohlestrom, wie China und Indien, sind Elektroautos unterm Strich emissionsärmer.“ Das liegt zum Teil an ihrer Effizienz; des Weiteren sei jedoch auch die Herstellung ihrer Batterien in den vergangenen Jahren deutlich CO2-ärmer geworden.



Dennoch sind die Unterschiede enorm: Für 2030 rechnen die Forscher mit Gesamtemissionen (inklusive Herstellung des Autos) von etwa 64 Gramm je Kilometer in Europa (Benzin-Pkw: rund 230 Gramm), 78 Gramm CO2 in den USA, 105 in China und 130 Gramm je Kilometer in Indien.