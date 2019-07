Pierre-Etienne Franc: „Wir brauchen die Hilfe der Politik“

Woran hapert es besonders?

Vor allem am Tankstellennetz. Weltweit haben wir heute um die 12.000 Autos mit Brennstoffzelle, vor allem in Kalifornien, wo es ein gutes Wasserstoff-Tankstellen-Netz gibt. Bis Jahresende werden wir in Deutschland 100 solcher Tankstellen haben. Für den Durchbruch brauchen wir aber in Europa schnell mehrere tausend Tankstellen. Das ist der Schlüssel. Dafür brauchen wir aber die Hilfe der Politik.



Sie wollen sagen: Subventionen?

Es gibt mehrere Möglichkeiten. Der Gesetzgeber könnte Subventionen geben, öffentlich-private-Partnerschaften (Public-private-Partnerships) gründen oder Investitionsgarantien übernehmen. Wenn das aber nicht passiert, werden wir die Kunden nicht in ausreichendem Maße überzeugen können, vom Verbrennungsmotor auf die Brennstoffzelle umzusteigen. Das aber ist notwendig, um die Kosten zu senken und die Möglichkeiten dieser großartigen Technologie auszuschöpfen.