Tesla-Fabrik Grünheide Teslas unbezahlte Wasserrechnung

Statt in der Spitze bis zu 3,3 Millionen sollen in der ersten Ausbaustufe nun nur noch 1,4 Millionen Kubikmeter im Jahr gebraucht werden. In Grünheide will Tesla vom kommenden Sommer an Elektroautos herstellen. In einer ersten Stufe sind 500.000 Elektroautos pro Jahr geplant.



Der Verbrauch kann aber nach den Plänen des Autobauers bei einem weiteren Ausbau des Werks wieder steigen: Im Entwurf für den geänderten Bebauungsplan der Gemeinde Grünheide heißt es: „Perspektivisch müssen zusätzliche 2,15 Millionen Kubikmeter pro Jahr bereitgestellt werden.“