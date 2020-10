Urbane Logistik Ein ultraschlanker E-Transporter soll das Lieferchaos der Städte bekämpfen

Sie parken oft in zweiter Reihe oder auf dem Radweg: Paketlieferwagen stehen in der Stadt häufig mal im Weg herum. Und in der Rushhour, wenn alle gleichzeitig in die Stadt oder hinaus wollen, stecken auch die Transporter im Stau fest. Seit einer Weile suchen Logistiker und Verkehrsplaner darum noch neuen Transportlösungen für die Stadt.