Urbane Logistik Ein ultraschlanker E-Transporter soll das Lieferchaos der Städte bekämpfen

Lordstown Motors heißt ein Elektroauto-Start-up, das Anfang 2021 in den USA einen rein elektrisch angetriebenen Pick-up namens Endurance auf den Markt bringen will. Eigentlich sollte das erste Modell der Marke auf der wegen Corona abgesagten Detroit Motor Show Premiere feiern. Lordstown will in jedes Rad eine E-Maschine von Elaphe Propulsion Technologies integrieren. Die Gesamtleistung des Allradantriebs soll rund 440 kW/600 PS betragen. Angesichts der Leistung fällt die Höchstgeschwindigkeit mit 128 km/h allerdings bescheiden aus.

Bild: Lordstown