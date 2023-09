Verbrennerverbot E-Fuel-Verbrenner sind im Ernstfall die einzige Chance für deutsche Autobauer

Der E-Fuels-Händler Lühmann will nun also per Gericht Teile des im März verabschiedeten europäischen Verbrennerverbots kippen lassen, als erstes deutsches Unternehmen gegen die EU-Verordnung klagen. Tatsächlich ist die Regelung, die vorschreibt, dass Fahrzeuge selbst keine Emissionen mehr ausstoßen dürfen, eine unverhältnismäßige, ja geradezu absurde Benachteiligung der E-Fuels gegenüber dem E-Auto. Beide Technologien sind am Ende CO2-neutral – egal was aus dem Auspuff raus kommt oder nicht. Solange Kohle und Gas teilweise den Strom für E-Autos liefern, sind echte E-Fuels sogar klimafreundlicher, weil 100 Prozent des emittierten CO2 zuvor aus der Luft gesaugt wurde.