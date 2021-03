Vorwürfe gegen US-Start-up Ist Lordstown Motors das nächste Nikola?

Das macht die Attacke gegen Lordstown besonders brisant. Das Start-up habe Bestellungen in großem Stil vorgetäuscht, so eine Anschuldigung Hindenburgs. Von den angeblich 100.000 Vorbestellung seien viele fiktiv, stammten etwa von Briefkastenfirmen oder einem Zwei-Personen-Betrieb, der auf Anfrage sogar zugegeben habe, die Vorbestellung von 1000 Trucks nur aus Marketing-Gründen erteilt zu haben.



Auch den angekündigten Produktionsstart von Lordstown im September 2021 zweifelt Hindenburg an. Ein ehemaliger Mitarbeiter habe von erheblichen Verzögerungen berichtet. Der Truck werde eher in geschätzt drei bis vier Jahren vom Band rollen. Schlimmer noch: Im Januar sei ein Testfahrzeug nach nur zehn Minuten Fahrt in Flammen aufgegangen – was Hindenburg mit einem Polizeireport belegen will.