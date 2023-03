Energiewende Scheitert der Wärmepumpen-Ausbau an unklaren Regeln?

Ein Jahr später kam das Münchner Oberlandesgericht zu einer anderen Einschätzung: „Die Luftwärmepumpe entspricht weder physikalisch noch von ihren räumlichen Ausmaßen her einem Gebäude. Anders als ein Bauwerk kann sie nicht betreten oder bewohnt werden.“ Interessant ist: In diesem Fall ging es um eine Wärmepumpe, die in eine Holzhütte eingebaut wurde. Demnach wäre ein Gerät in einer Hütte weniger gebäudeähnlich als nur das Gerät an sich. Auf der sicheren Seite bewegt sich also nur, wer bei seinem zuständigen Bauordnungsamt nachfragt oder von vornherein die drei Meter Abstand einhält.