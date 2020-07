Auch die Sicherheit der neuen Antriebe muss getestet werden. Wasserstoff ist sehr entzündlich - man denke an die Explosion des Luftschiffs Hindenburg, das im Jahr 1937 mit Wasserstoff abhob. Doch heute lasse sich ein hohes Maß an Sicherheit gewähren, sagt Bauhaus-Luftfahrt-Experte Kaiser. Ein Vorteil von Wasserstoff sei, dass er schnell nach oben schwebe - und auch der Feuerball bei einer Explosion rasch nach oben steige. „Wenn Sie heute mit einem Flugzeug dagegen einen Unfall haben, schwimmen Sie auf einem brennenden Kerosin-See.”



ZeroAvia ist nach eigenen Angaben bereits in Gesprächen mit verschiedenen Fluglinien, die über den kommerziellen Einsatz des neuartigen Fliegers nachdenken. Im Herbst wollen die Briten einen Langstreckenflug mit Brennstoffzellen an Bord durchführen von den Orkney-Inseln nach Schottland. Die Coronakrise gibt den Entwicklern Rückenwind: Für Wasserstoff stehen jetzt viele Milliarden Euro Fördergelder in Aussicht.



