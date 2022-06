Rohstoffmangel Mancherorts kaum mehr zu bekommen: Marlboro-Zigaretten sind knapp

Der Tabakkonzern Philip Morris kann derzeit nur noch eingeschränkt Zigaretten an den deutschen Einzelhandel liefern. So fehlt es einer Unternehmenssprecherin zufolge an bestimmten Verpackungsgrößen. Gängige Schachteln mit 22 Marlboro-Gold-Zigaretten etwa sind deshalb in vielen Kiosken, Supermärkten und Tankstellen kaum noch zu bekommen.