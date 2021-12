Skitourismus in der Schweiz Schweizer Wintersportorte gehen den Sonderweg

In den Bergen oberhalb von Flims, Laax und Falera beispielsweise hat die Weisse Arena Gruppe den Betrieb der Selbstbedienungsrestaurants deshalb weitestgehend aufgegeben. Statt sich etwa am Vorab, am Nagens oder am Crap Sogn Gion noch in Schlagen vor der Speiseausgaben zu stauen, ordern und bezahlen die Gäste nun per Smartphone über die Inside Laax App von ihrem Tisch aus. „Wir haben unsere bestehende Info-App für die Urlaubsregion um entsprechende Funktionen erweitert“, sagt Tourismusmanager Schmidt. „Die Menschen bekommen Essen und Getränke direkt am Tisch serviert und zahlen bargeldlos. Das reduziert Kontakte, hält die Menschen auf Distanz und verbessert noch den Service.“



Ähnlich läuft es im Engadin. „Der Digitalisierungsschub, den uns schon der vergangene Winter gebracht hat, der wird bleiben, auch wenn die Corona-Pandemie abgeklungen ist“, glaubt auch Jan Steiner in St. Moritz. Im Schweizer Jet-Set-Skiort scheint ohnehin – trotz Corona – in diesem Jahr wieder mehr möglich zu sein, als im vergangenen Winter.