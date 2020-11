Pisten-Lockdown Wandern statt Polo auf dem Eis – so reagiert der Luxus-Skiort St. Moritz auf Corona

WirtschaftsWoche: Herr Steiner, an diesem Wochenende öffnen Sie – wie geplant – die Skipisten in St. Moritz. Was glauben Sie, wird das für eine Wintersaison bei Ihnen im Engadin?

Jan Steiner: Erst einmal bin ich froh, dass wir den Betrieb auf der Corviglia und am Corvatsch tatsächlich starten. Das ist in diesen Coronazeiten ja nicht überall so. Mancher Skiort hat die Eröffnung erst einmal verschoben. Was das für eine Saison wird, das müssen wir sehen. Vor zwei, drei Wochen noch hätte ich gesagt, ich bin optimistisch, dass es gut läuft in diesem Winter. Heute wage ich keine Prognose mehr. Wir hoffen das Beste und orientieren uns erst einmal von Tag zu Tag.