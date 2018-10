Tretroller mit Elektromotor So sieht die nächste Mobilitätsrevolution aus

Die Planungen der Bundesregierung gehen nun also in den parlamentarischen Prozess. Zunächst gehe das Verordnungsvorhaben in die Anhörung der Länder und Verbände. „Das Inkrafttreten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) ist nach der notwendigen Notifizierung und dem parlamentarischen Verfahren geplant.“ Der Zeitpunkt bleibt also ungewiss. Bis dahin finden neue Mobilitätsformen also zunächst nur in den USA und anderen Ländern statt. Elektroskateboards sind von den geplanten Regelungen und Veräderungen übrigens nicht erfasst. Denn: „Fahrzeuge nach der eKFV müssen eine Lenkstange aufweisen.“