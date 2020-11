Wintersport: Warum die Bergbahnen an den infektionssicheren Skiwinter glauben

Es ist eine Aussicht, so perfekt wie sie die Bergwelt sonst nur in den Hochglanzprospekten der Touristiker zeigt: Strahlend blau und fast wolkenfrei spannt sich der Himmel über Deutschlands höchstem Gipfel. Rund 150 Kilometer weit reicht der Blick von der Zugspitze an diesem Donnerstagmorgen bis zum Großglockner in Österreich, der Marmolata in Südtirol oder dem Piz Bernina in der Schweiz. Hier, wo in den vergangenen Jahren zu Saisonbeginn mitunter nur schmale Schneebänder erste Schwünge zwischen den Felsen erlaubten, herrschen in diesen Tagen perfekte Skiverhältnisse.