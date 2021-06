Wirtschaft von oben #110 – Herzogenaurach Von hier regieren Adidas und Puma – und haben die DFB-Elf zu Besuch

In den folgenden Jahren verändert sich das Bild des Geländes eindrücklich, wie die Satellitenbilder zeigen. So entsteht beispielsweise im Süden, auf dem Bild aus 2008 am unteren, rechten Bildrand, ein riesiger Outlet-Store von Adidas. Dieser zielt neben den Einheimischen vor allem auf Autofahrer, die auf dem Weg in den Urlaub einen Einkaufsstopp einlegen wollen – die A3 ist nur wenige Kilometer entfernt. Gegenüber des Einkaufstempels eröffnet bald McDonald’s eine sportlich dekorierte Filiale.



Nach dem Vorbild eines Uni-Campus gruppieren sich in der Hügellandschaft im Laufe der Jahre mehrere teils von Star-Architekten entworfene Gebäude. So etwa das schleifenförmige Gebäude „Laces“ im Osten, das nach einem Entwurf des Architekturbüros Kadawittfeld entstanden ist. Designer werden hier zukünftig Sneaker und Sportkleidung entwerfen, im Untergeschoß wird die Entwicklungsabteilung untergebracht. Platz wird sein für 1700 Mitarbeiter.