Wirtschaft von oben #124 – Brexit Warum ein riesiger Lkw-Zoll-Parkplatz in der Nähe von Dover leer bleibt

Anwohner in Dover atmeten daher zuletzt auf. Denn neben der Hafenstadt sollte eigentlich eine ähnlich gigantische Grenzabfertigungsstelle entstehen wie in Ashford. Dort klagen Anwohner unter anderem über die Beleuchtung, die das gesamte Areal erstrahlen lasse wie ein Fußballstadion. Statt Stellplätzen für 1200 Lkw soll es in Dover jetzt nur noch eine sehr viel kleinere Anlage mit 100 Stellplätzen geben. Der Guardian berichtet, ein Zollbeamter habe Anwohnern gesagt, man habe „Lehren“ aus der Anlage in Ashford gezogen. Die Verantwortlichen kamen dabei offenbar zu dem Schluss, dass es keiner weiteren Riesen-Anlage bedarf.



So oder so dürften Großbritannien in nächster Zeit Lkw-Staus erspart bleiben. Ganz im Gegenteil: Derzeit fehlen dem Land geschätzt 100.000 Lkw-Fahrer. Tausende Lkw bleiben jeden Tag auf den Parkplätzen von Spediteuren stehen. Schon seit Monaten finden Supermarktkunden in vielen Landesteilen immer häufiger leeren Regale vor, weil bestimmte Produkte nicht geliefert werden konnten. Manchen Fast Food-Ketten gingen Zutaten aus. Der Industriesektor beklagte Probleme in den Lieferketten.