Die LiveEO-Aufnahmen aus dem All zeigen, wie sich das Megaprojekt seit Baubeginn im Jahr 2011 entwickelt hat. 2015 nahm die Talsperre Form an, aber noch floss das Wasser hindurch. Im Juli 2020 wurde das Wasser in der Regenzeit erstmals zu einem See gestaut. Äthiopien nutzt die Regenmonate, um im besten Fall fünf Milliarden Kubikmeter Wasser zu sammeln. Diese Menge würde reichen, um die ersten zwei Turbinen der Wasserkraftwerke in Betrieb zu nehmen. Die Kraftwerke liegen links und rechts vom Fluss direkt am Damm. Die dort verbauten 16 Francis-Turbinen – die am weitesten verbreitete Art bei Wasserkraftwerken – arbeiten mit einer Leistung von jeweils 375 Megawatt. Einige der Turbinen hat der französische Konzern und Siemens-Konkurrent Alstom geliefert. Siemens setzt dagegen auf Geschäfte mit Ägypten, eine Beteiligung der Deutschen am GERD hätte wohl für erhebliche Verstimmung in Kairo gesorgt.



