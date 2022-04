Allerdings gibt es auch Kritik an den Wohnverhältnissen in den Camps. Menschenrechtler bemängeln, dass bis zu sechs Arbeiter, die häufig aus Pakistan und Indien kommen, auf engstem Raum zusammengepfercht werden. Die Organisation FairSquare schrieb in einem Bericht, dass saudische Bürger die Arbeit auf dem Bau als unter ihrer Würde betrachten, daher Billigarbeitskräfte aus dem Ausland in Neom eingesetzt würden. Megaprojekte wie dieses seien ohne eine gewaltige Zahl an Arbeitern mit niedrigem Einkommen nicht umsetzbar, so der Bericht weiter.