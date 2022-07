Wirtschaft von Oben #165 – Dänemark Ein paar Kilometer hinter der deutschen Grenze entstehen die größten Windkraftfabriken der Welt

Im Nachbarstädtchen Brande fertigte Siemens Gamesa bis vor wenigen Jahren seine Rotorblätter für die an Land platzierten Anlagen. Das aber lohnt sich nun, ähnlich wie am deutschen Vestas-Standort Lauchhamer, nicht mehr. So wurde die Fabrik auf die zwar sehr schweren, aber weniger großen Narben umgestellt – die wurden zuvor in Cuxhaven gefertigt. Der Turmbauer Valmont hat sich bereits ein Grundstück im Hafen von Esbjerg gesichert, um seine Bauteile der nächsten Generation direkt aufs Schiff verladen zu können. Auch in den dänischen Windkraftstandorten findet also ein Strukturwandel statt, wenn auch mit einem Unterschied zum Geschehen in Deutschland: Für das meiste, was an Fabriken und Arbeitsplätzen verschwindet, entstehen anderswo im Land neue, größere Standorte.



