Tracking der Energiewende #14 Wie Deutschland seine grüne Führungsrolle verspielt hat

Auch bei der Windkraft hat sich die Dynamik in andere Teile der Welt verschoben. Zwar liegt Deutschland bei der installierten Leistung nach wie vor auf Platz 3, vor allem China ist inzwischen aber weit voraus. Waren hier 2012 noch rund doppelt so viele Anlagen wie in Deutschland installiert, sind es heute fast fünfmal so viele. Beim jährlichen Zuwachs liegen heute Staaten vor Deutschland, die vor ein paar Jahren noch gar keine Rolle spielten. So zählte die IRENA in Deutschland im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 1,7 Gigawatt, deutlich weniger als in Brasilien (3,5), Großbritannien (2,6) oder Schweden (2,2).