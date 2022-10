Die Erdgasspeicher in Europa und Deutschland sind voll. Der Westen hat sich im Sommer noch einmal mit russischem Pipelinegas eingedeckt. Doch für die nächsten Winter wird das wohl nicht mehr funktionieren.



Die Folge: Erdgas muss in verflüssigter Form per Frachter auf den Kontinent gebracht werden.



Das Problem: Die Schiffe aber sind knapp. Und neueste Satellitenbilder von LiveEO zeigen, dass jene Werften, in denen sie vor allem gebaut werden, davon in den nächsten Jahren wohl nicht genug herstellen können. Einspringen kann auf absehbare Zeit nur China.