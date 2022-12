Die meiste Kohle produzieren sie in Cerrejón. Fünf bis sechs Züge täglich bringen sie aus dem Landesinnern zum firmeneigenen Hafen am Atlantik. Die 150 Kilometer schafft ein Zug in vier Stunden. Am Hafen wird die Kohle entweder in großen Bunkern gelagert oder direkt aufs Schiff verladen.