Auch andere Airports wie der von Gaziantep waren zwischenzeitlich für Linienflüge geschlossen. In Gaziantep läuft der Betrieb aber wieder. Über diesen Flughafen kommen viele Hilfsgüter aus aller Welt in die Erdbebenregion. Auch drei Transportflugzeuge der Luftwaffe wollten am Donnerstagabend in Gaziantep landen. Aufgrund von Platzproblemen mussten sie aber auf die Nato-Airbase Incirlik ausweichen. In den folgenden Tagen soll mit den Maschinen der Luftwaffe eine Art Luftbrücke entstehen.