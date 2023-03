Die meisten Nordkoreaner dürften sich den Luxus in der Anlage nicht leisten können. Strom ist in vielen Regionen Mangelware und ein guter Teil der Bevölkerung leidet Hunger. Es fehlt am Nötigsten. Was es gibt, bekommen die Menschen oft auf Marktplätzen. Die Jangmadang, so heißen die Märkte in Nordkorea, haben sich seit der schweren Hungersnot Mitte der Neunzigerjahre entwickelt. Unter dem vorsichtigen Reformkurs Kims ist ihre Zahl schnell gewachsen, Schätzungen zufolge gibt es 470 solcher Märkte. Auch jene, wo ein paar Leute Waren entlang einer Straße handeln. Seit 2012 können Bauern einen größeren Teil ihrer Ernte behalten und dürfen ihn dort verkaufen.