Tesla ist einer der profitabelsten Autobauer weltweit. Noch nie hat der Konzern so viele Autos verkauft wie im ersten Quartal 2023. Seine Preise senkt er nicht zum ersten Mal. Andere Anbieter sind nachgezogen. Doch auf Dauer schmälert so ein Preiskampf den Gewinn. Und in China, dem wichtigsten Automarkt der Welt, in dem Tesla ein Fünftel des Gesamtumsatzes erwirtschaftet, ist das Wachstum der Verkaufszahlen zuletzt deutlich zurückgegangen. Um 20 Prozent.