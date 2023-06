Extrem wichtig ist der Stausee allerdings für Europas größtes Atomkraftwerk Saporischschja. Zwar hat das ein eigenes Kühlwasserreservoir. Das aber speist sich aus dem Stausee. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass der Wasserstand bis zum Mittwochabend im See bereits um 2,8 Meter gefallen sei, auf 14,03 Meter. Jede Stunde sinke er um weitere fünf bis sieben Zentimeter. Allerdings verlangsame sich die Geschwindigkeit etwas. Ein Satellitenbild vom Mittwoch zeigt nun, wie stark der Wasserspiegel bereits im See gefallen ist. Wenn das Wasser unter 12,70 Meter sinke, könne das Kraftwerk kein Wasser mehr in das Kühlwasserreservoir pumpen, dass die Mitarbeiter des Werkes gerade so weit wie möglich auffüllen.