Der Abbau war 2015 zunächst als unrentabel eingestuft worden, nachdem der Preis für Uran infolge der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima eingebrochen war. Statt das Erz im Tagebau zu gewinnen, was kostengünstiger wäre, aber große Mengen an Abraum mit radioaktiven Zerfallsprodukten und hochgiftigem Blei mit an die Oberfläche bringen würde, favorisierte Orano nun offenbar das so genannte In-situ-Verfahren. Dabei wird eine Chemikalie in der Tiefe ins Gestein gepumpt, um das Uran herauszulösen. Eine Methode, die schon zu DDR-Zeiten in der Sächsischen Schweiz beim Uranabbau verwendet wurde. Dafür bräuchte es bei Imouraren weniger Personal und auch weniger Sicherheitsmaßnahmen.



Geht die Mine in Betrieb, wäre sie beinahe dreimal so groß wie das Vorkommen der 2021 dichtgemachten Cominak-Mine südlich von Akokan. Orano könnte sie mehr als 40 Jahre lang ausbeuten – mit jeweils 5000 Tonnen Uran pro Jahr. Nun aber ist unter der Militärjunta völlig unklar, ob das Bergwerk überhaupt jemals an den Start gehen kann.