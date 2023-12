Rund 90 Prozent aller weltweit geförderten Rohlinge werden in der indischen Stadt Surat poliert und geschliffen. Indien hat sich in den vergangenen Jahren eine führende Rolle in der Diamantenindustrie erkämpft und sich dafür in diesem Jahr mit einer neuen, vor Erfolg strotzenden Diamantenbörse belohnt. Mit einer Gesamtfläche von 140.000 Quadratmetern ist die das größte Gebäude der Welt – noch vor dem Pentagon. In der neu eröffneten Häusern arbeiten seit vergangenem Monat mehr als 65.000 Schleifer, Polierer und Händler. Ist ihre Arbeit abgeschlossen, verkaufen sie die Diamanten häufig in gemischten Paketen. Spätestens dann lässt sich ihr Ursprungsland nicht mehr rückverfolgen.