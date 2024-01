Wirtschaft von oben #243 – Taiwans Militär Hier bereitet sich Taiwan auf die Invasion durch China vor

Die Bevölkerung von Taiwan hat inzwischen gelernt, mit einem drohenden chinesischen Überfall zu leben. So gibt es rund um die Hauptstadt Taipeh gleich mehrere offenbar mit Patriot-Raketen bestückte Luftabwehrstellungen, die an Wohn- oder Industriegebiete grenzen. An diesen Orten sollen sie vor allem in Friedenszeiten stehen. Im Falle eines Angriffs, würden sie an taktische Standorte verstreut, heißt es in taiwanischen Medien.