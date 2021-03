Wirtschaft von oben #97 – USA Diese Massen-Impfzentren sind Teil des amerikanischen Impferfolgs

Das war Ende Februar. Seitdem hat sich die Laune des US-Präsidenten immer weiter verbessert. Denn die Zahl der Impfungen in den USA steigt weiter stetig an. Anfang März erreichte sie einen Wochendurchschnitt von zwei Millionen Injektionen am Tag – mehr als das Doppelte von dem, was in den letzten Tagen der Trump-Administration verimpft wurde. Das erklärte Ziel des Präsidenten, in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 Millionen Vakzindosen in amerikanische Arme zu bekommen, dürfte er mit Leichtigkeit erreichen. Bis spätestens 1. Mai will die Administration sogar genug Impfstoff für alle Erwachsenen in den USA bereitstellen. Bereits im Frühsommer könnte das Land also die ersehnte Herdenimmunität geschafft haben.