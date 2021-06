Überwachung von Kapitalflüssen: Bankenverband will EU-Anti-Geldwäsche-Behörde nach Frankfurt holen

Der Bankenverband will eine mögliche europäische Anti-Geldwäsche-Behörde nach Frankfurt holen. „Wir wollen damit ein Signal setzen und deutlich machen, welchen Stellenwert die Geldwäsche-Bekämpfung in Deutschland hat“, sagte Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes BdB, am Montag bei einem virtuellen Pressegespräch.