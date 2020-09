30.000 Jobs wackeln Continental verschärft Sparprogramm

Deshalb sollten bis 2029 etwa 20.000 der weltweit damals rund 240.000 Arbeitsplätze verändert werden, 7000 davon in Deutschland. Von den neuen Plänen sind in Deutschland nun 13.000 Jobs betroffen. Ein Teil des Prozesses sei schon vollzogen, das betreffe weltweit 3000 Stellen, erklärte Conti. Die betroffenen Arbeitsplätze könnten verlagert oder abgebaut werden. Außerdem sollen mehrere Werke dichtgemacht werden, von unrentablen Geschäftsteilen will sich Conti trennen. Um den Personalabbau zu dämpfen, will der Konzern mit den Gewerkschaften auch über Arbeitszeitverkürzungen bei gleichzeitiger Weiterqualifizierung sprechen.



Die Branche steht massiv unter Druck, weil sie mitten in der Krise enorme Summen für neue Antriebe stemmen muss, um die Klimaziele zu erreichen. Vielen Zulieferern droht finanziell die Luft auszugehen, weil die Hersteller den Spardruck an sie weiterreichen. Durch Corona werden nach Meinung von Experten aber auch Probleme sichtbar, die die Firmen lange vor sich hergeschoben haben. „Nachdem die deutsche Zuliefererindustrie über mehrere Jahre hinweg ein kontinuierliches Wachstum gezeigt hat, wird nun deutlich, wie viele Unternehmen tatsächlich Restrukturierungsbedarf haben – der teilweise bereits einige Jahre überfällig ist“, hieß es jüngst in einer Studie der Unternehmensberatung PwC zur Lage der Branche.



