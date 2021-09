Antriebstechnik Vitesco-Börsengang lohnt sich für Conti-Aktionäre nicht

Den gleichen Effekt hatte sich Continental erhofft. Mit der Abspaltung der Getriebesparte falle ein „Klotz am Bein“ des Autozulieferers weg, sagten Investmentbanker. Vielen Investoren ermögliche das erst wieder den Einstieg bei Conti. Der Spin-off hatte sich - laut Conti auch wegen der Corona-Pandemie - um zwei Jahre verzögert. Größter Aktionär beider Unternehmen ist die fränkische Milliardärsfamilie Schaeffler, der auch die Mehrheit an dem gleichnamigen Autozulieferer aus Herzogenaurach gehört. Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann und ihr Sohn Georg halten zusammen jeweils 46 Prozent an Conti und Vitesco.



Mehr zum Thema: Pünktlich zur Abspaltung und der damit einhergehenden Börsennotierung von Vitesco Technologies bekommt Continentals ehemalige Antriebssparte Rückendeckung vom Unternehmen Schaeffler. Denn Schaeffler will in die Partnerschaft mit Vitesco investieren.