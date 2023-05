Daimler Truck bekam in Asien zuletzt weiter große Konkurrenz zu spüren. Im vergangenen Jahr sackte der bereinigte operative Gewinn in der Sparte um 60 Prozent ab, obwohl Absatz und Umsatz zulegten. 2022 setze Daimler Truck in der Asiensparte 156.000 Fahrzeuge ab, während es in Nordamerika 187.000 waren und bei der in Europa und Lateinamerika starken Lkw-Marke Mercedes-Benz 166.000 Fahrzeuge. Auch für dieses Jahr ist den Planungen zufolge nicht mit einer starken Verbesserung bei der Profitabilität zu rechnen. Das Lkw-Geschäft in Nordamerika und Europa ist für die Schwaben weitaus lukrativer.