Audi, Porsche, Mercedes Für wen sich das Auto-Abo lohnt

Eine genauere Betrachtung dieser Angebote zeigt, dass sie oft Ähnliches versprechen, am Ende aber sehr unterschiedlich sind. Was sich hinter dem Begriff Auto-Abo verbirgt, hängt von Fall zu Fall ab. Und sie sind auch nicht in Stein gemeißelt: Porsche und Daimler haben derzeit Pilotprojekte laufen, der Service kann sich also bis zu einem regulären Markstart noch ändern. Audi bietet seinen Dienst zwar schon in einigen Städten an, aber auch hier ändert sich das Angebot regelmäßig.