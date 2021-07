Autobauer So will Opel seine Mitarbeiter loswerden

Mitarbeiter aus diesen Bereichen stehen bei Opel schon länger im Fokus – sie möchte man bevorzugt loswerden. Deswegen bietet man ihnen schon länger etwa den Übergang in eine Transfergesellschaft an. So sollen sie dazu bewogen werden, sich einen neuen Job zu suchen. Weiterer Anreiz, Opel freiwillig zu verlassen: eine sofortige Freistellung mit fortlaufenden Bezügen. Vielen Beschäftigten aus den Fokusbereichen wurde bereits nahegelegt, Opel schnellstmöglich über eine Abfindung, Altersteilzeit, Vorruhestand oder die Transfergesellschaft zu verlassen. Opel hat schon lange betont, dass die Aufträge in diesen Bereichen wegfallen würden.