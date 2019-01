Autoshow in Detroit Deutsche Autobranche „sehr besorgt“ über Trumps Handelspolitik

Die deutschen Hersteller haben Ihre US-Produktion in den vergangenen Jahren deutlich erhöht und dem VDA zufolge 2018 rund 750.000 Pkw dort vom Band laufen lassen. Über die Hälfte der gefertigten Wagen werden exportiert und kommen somit der US-Außenhandelsbilanz zugute, was US-Präsident Trump eigentlich gefallen dürfte. Doch solche Zahlen beeindrucken ihn bislang wenig.



Im Dezember war bereits eine Delegation deutscher Automanager bei Trump, um ihn von Sonderzöllen abzubringen. Zwar wurden die Spitzen von VW, Daimler und BMW nett empfangen, ob sich Trump noch besänftigen lässt, blieb unklar.



Auch für den US-Markt selbst könnten zusätzliche Zölle auf importierte Autos und Zulieferteile große Schwierigkeiten mit sich bringen. Kommen zusätzliche Einfuhrabgaben von 25 Prozent, wie derzeit vom US-Handelsministerium in Erwägung gezogen, dann dürfte der Absatz von Autos auf dem US-Markt stärker einbrechen als in einer Rezession, schätzt der Chefökonom des US-Marktforschers Cox Automotive, Jonathan Smoke.