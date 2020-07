Bis Jahresende aus Verlustzone Nimmt sich Audi zu viel vor?

„Seit dem 22. Juni produzieren wir wieder an allen Audi-Standorten weltweit“, sagte Audi-Chef Markus Duesmann am Freitag in Ingolstadt. Aber „trotz erster positiver Signale aus den Märkten bleibt das Jahr 2020 weiterhin extrem herausfordernd“, betonte Finanzvorstand Arno Antlitz. Für das Gesamtjahr erwarte der Vorstand eine weltweit geringere Nachfrage, deutlich weniger Umsatz und ein Betriebsergebnis „erheblich unter Vorjahr“, jedoch „klar positiv“. Im vergangenen Jahr hatte Audi 4,5 Milliarden Euro zum Betriebsgewinn des VW-Konzerns beigesteuert.