BMW und Mercedes erweitern also (nicht erst jetzt) die Aktivitäten auf den E-Sport. BMW verbündet sich mit fünf Weltklasse-Teams aus "League of Legends". Mercedes ist „Mobilitätspartner“ der ESL (Electronic Sports League), in deren Namen diverse E-Sport-Wettbewerbe ausgetragen werden. Auch beteiligt sich die Automarke an der deutschen E-Sport-Organisation SK Gaming.