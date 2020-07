Daimler-Hauptversammlung „12 Millionen für Källenius, 90 Cent für mich“

Der nächste Punkt auf der Tagesordnung ist leichter zugänglich. Timotheus Höttges, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, stellt sich zur Wahl in den Aufsichtsrat. Auch diesmal legen sich die Techniker ins Zeug. Höttges wird eingeblendet, erneut in einer anderen Kulisse, und stellt sich vor. Dabei setzt er voll auf Emotionen und gibt sich bodenständig. Seine Frau sei Ärztin und er lebe mit ihr, seinen beiden Söhnen und einem Dackel in Bonn. Schließlich wird er mit 80 Prozent der abgegebenen Stimmen in den Aufsichtsrat gewählt. Die Kandidaturen Jürgen Richard Seligers und Paul Grünzners „haben sich damit erledigt“, wie Bischoff unmissverständlich zu erkennen gibt. Die Herren scheinen mutige Privatanleger zu sein.