Das Versprechen des Herbert Diess „Der Preis für Mobilität wird unter das heutige Niveau fallen“

Spätestes 2025, so ist im Konzern zu hören, will VW E-Autos zu niedrigeren Kosten bauen als vergleichbare Verbrenner-Modelle. Das sind neue Töne, beklagen sich doch die Autobauer seit Jahren, dass die Elektroautos so teuer in der Herstellung seien, dass sie – trotz hoher Preise – keine Gewinne abwerfen. Mit seiner Aussage fährt Diess nun all jenen Autobauern in die Parade, die aufgrund geringerer Skaleneffekte und technologischem Rückstand die Kosten nicht derart drücken können wie VW.