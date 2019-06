Dieselskandal-Verfahren: Wenn die Diesel-Richterin mit ihrer Schwester bei Bosch telefoniert

Als anerkannter Experte für Kapitalmarktrecht hatte sich Reuschle tief in die Materie eingearbeitet. Mit seinen Recherchen brachte er nicht nur die Beklagten Volkswagen und Porsche SE gegen sich auf. Auch bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart, bei der er Einsicht in die Ermittlungen verlangte, und beim Stuttgarter Zulieferer Bosch, wo er umfangreiche Akten anforderte, soll er sich Feinde gemacht haben.



Nach den ersten Entscheidungen gegen die Porsche SE wollte er weitere Dutzende Verfahren gegen die Porsche SE und Volkswagen durchziehen – vermutlich mit ähnlichem Urteil. Zudem dürfte nach einer Entscheidung des Stuttgarter Oberlandesgerichts auch Bosch in sein Visier geraten sein. In einem Beschluss des Oberlandesgerichtes vom 1. März 2019 heißt es: Sollten die in einem Verfahren vorgetragenen Fakten stimmen, „dann läge es mehr als nahe“, dass Bosch als Mittäter beim Abgasskandal „die Grenze zur strafbaren Beihilfe überschritten“ habe. Zum Zeitpunkt dieser Entscheidung lag Reuschle bereits die Klage gegen Bosch vor, über die sich die Vorsitzende Richterin Benner angeblich mit ihre Schwester unterhalten hatte. Den Beschluss des übergeordneten Gerichtes durfte Reuschle als Handlungsauftrag verstehen – sich nun also auch die Bosch-Klage vorzunehmen und der möglichen Beihilfe zum Abgasbetrug nachzugehen.