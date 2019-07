Einstieg von Baic: Daimler: Weißer Ritter dringend gesucht

Wenn Källenius vermeiden will, dass bald die lange Hand des chinesischen Staates mitredet, muss er jetzt einen Partner suchen. Am besten einen aus Europa, der gleiche Interessen hat – so wie BMW. Dem Plan erteilt Källenius zwar eine klare Absage – eine Beteiligung aber könnte die Probleme beider Autobauer lösen: Zusammen hätten sie die nötige Größe, um teure Investitionen in die Themen der Zukunft zu stemmen.