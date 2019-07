Einstieg von BAIC Daimler wird noch chinesischer – und das ist gut

Gelohnt hat sich dieser Deal allemal: Allein 2018 setzten die beiden Firmen mit ihrem Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz Automotive Company (BBAC) fast eine halbe Million Autos in China ab. Mit BAIC gewinnt Daimler nun also einen Aktionär, den die Stuttgarter kaum besser kennen könnten. Daimler selbst ist bereits seit 2013 mit 12 Prozent an den Chinesen beteiligt.