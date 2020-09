Elektroauto VW startet mit dem ID.3 die Aufholjagd im Rennen mit Tesla

Volkswagen hat die Aufholjagd im Rennen mit Tesla begonnen. In der Autostadt in Wolfsburg, der Gläserner Manufaktur in Dresden und bei einigen VW-Händlern wurden am Freitag die ersten Modelle des neuen Elektroautos ID.3 an Kunden übergeben. Der rein batteriegetriebene Wagen soll Volkswagen den Weg ins Elektrozeitalter ebnen und auf Augenhöhe mit Tesla bringen. Der amerikanische E-Autopionier ist vorausgeeilt und weitet sein Produktionsnetz weltweit massiv aus. In Brandenburg entsteht gerade eine neue Fabrik, in der einmal bis zu 500.000 Fahrzeuge vom Band rollen sollen.